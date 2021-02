Concrètement, les autorités vont tester la suppression et l’extinction dès 22h de certains éclairages dans des zones sensibles pour la faune et la flore. Elles n’entendent illuminer que «ce qui est nécessaire, quand c’est nécessaire, avec un équipement optimisé». Selon la Ville de Nyon, un nouveau matériel technique et la programmation de l’éclairage lui permettront de réaliser à terme jusqu’à 70% d’économies en matière de dépenses en électricité. «Ces mesures favoriseront aussi les déplacements en modes doux, en améliorant considérablement l’ambiance et le confort des cheminements pour piétons et cyclistes», a précisé la Municipalité.