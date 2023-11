Nyon (VD): Deux conducteurs jugés coupables d’homicide par négligence

En août 2021, un grave accident de la route sur l’A1 entre Nyon et Gland (VD) avait coûté la vie à une femme âgée de 28 ans. Son compagnon s’était vraisemblablement assoupi au volant et, après avoir heurté les glissières latérales, il avait fini sa route perpendiculairement sur la voie de droite. Quelques instants plus tard, un deuxième véhicule les avait percuté de plein fouet. Les deux conducteurs avaient alors été accusés d’homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière. Une accusation confirmée par le verdict du Tribunal d’arrondissement de La Côte lundi.