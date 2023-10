Nyon: Son coup de volant a conduit une jeune femme en prison

Son arrivée pieds et poings liés au Tribunal de Nyon n’a laissé personne indifférent, le cliquetis des chaînes retentissant à chacun de ses pas. «Eh bin, ça rigole pas ici», s’est étonné un avocat présent pour une autre affaire. L’image était d’autant plus saisissante, qu’il s’agissait d’une jeune femme d’à peine 24 ans qu’on aurait davantage imaginé dans une salle de cours qu’escortée par deux gendarmes. Mais elle était bien là, lundi, pour répondre de ses multiples infractions routières, qui lui ont déjà valu près de six mois de détention à la prison de La Tuilière.

Malgré tout, elle a continué de conduire, toujours plus vite, toujours plus sauvagement. Arrêtée une deuxième fois deux semaines après, la police a découvert dans son téléphone une série de vidéos très explicites. Sur l’une d’elles, on la voit rouler à 222 km/h (vitesse compteur), alors qu’elle manipule son natel de la main droite. «Je voulais juste montrer la puissance de ma voiture à une copine», a-t-elle expliqué devant les juges. Sur une autre, destinée à un groupe WhatsApp, on la voit roulant à plus de 120 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence, alors qu’un important bouchon s’était formé sur l’autoroute. «Faites comme moi, les gars! Bats les cou*****», commentait-elle sur le moment.