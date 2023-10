Nyon: Un chef de train et une passagère en viennent aux mains

La passagère était en règle, mais le contrôle s’est très mal passé (image d’illustration). CFF

Francesca* voyageait tranquillement dans le train, entre Lucerne et Nyon, début février 2021. Son titre de transport était en règle et elle n’avait rien à se reprocher. Pourtant, après l’avoir contrôlée, le chef de train s’est inexplicablement énervé et a commencé à l’invectiver en suisse allemand, une langue que l’étudiante tessinoise ne parle pas. La jeune femme, âgée de 27 ans au moment des faits, lui aurait alors rétorqué, en anglais: «Quel est votre putain de travail? Foutez le camp!»

En entendant ces mots, Peter* a vu rouge et s’est mis à hurler. Le quadra a aussi traité la Tessinoise de «truie impertinente» et il l’a ensuite pointée d’un doigt menaçant. «J’étais terrifiée et j’ai réagi en lui donnant une petite tape sur la main, pour l’écarter de mon visage», a-t-elle expliqué lundi devant un juge nyonnais. Un autre passager s’est alors interposé et Francesca s’est dirigée vers les portes du train. Arrivée en gare de Nyon, elle est descendue en premier et Peter l’a suivie. Il l’aurait ensuite poussée assez fort pour la faire tomber. En marge de douleurs et hématomes en divers endroits de son corps, Francesca s’est retrouvée avec l’écran de son laptop brisé. En se relevant, elle a donné deux gifles au contrôleur, juste avant qu’il remonte dans le train.

Il m’a agressé parce que je suis une femme. Je suis certaine qu’avec vous, monsieur le juge, ou un autre homme, il n’aurait pas osé faire pareil. Francesca, étudiante.

Avant d’ouvrir formellement le procès, le juge de police a tout fait pour convaincre les parties de trouver un accord, car tant Peter que Francesca risquent une condamnation pénale. Ils pourraient donc se retrouver tous les deux perdants. Conscient de sa délicate posture, le contrôleur a accepté et il a même proposé de prendre à sa charge la réparation du laptop. Mais Francesca réclame justice. «Je n’ai rien fait de mal. Je me suis juste défendue du mieux que j’ai pu, face à un homme agressif et menaçant. Je veux qu’il soit jugé», a-t-elle exprimé entre deux sanglots. Et le juge de lui rappeler: «Vous avez reconnu l’avoir giflé. C’est aussi une infraction.» Faute d’accord, les plaintes ont été maintenues. Mais le procès a été renvoyé, pour permettre à Francesca de se trouver un avocat.

*Prénoms d’emprunt