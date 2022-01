Basketball - Le BBC Nyon vient à bout d’un Boncourt héroïque

Les Jackson en feu

En regardant l’échauffement des sept boncourtois présents – mais Patrik Kovac , blessé, n’a pas joué –, on a (trop) vite pensé qu’ils allaient souffrir le martyre face au groupe quasi au complet du BBC Nyon – seul Laurent Zoccoletti (cheville) manque encore à l’appel. Et on a eu tort. Parce que Brent Jackson (12 points et 14 d ’ évaluation à la mi-temps) reste un exceptionnel soliste, capable des arabesques les plus folles vers le panier. Souvent trop effacé offensivement, son compatriote Derek Jackson a été tout aussi exceptionnel d’abnégation en défense et a volé six ballons (!) en vingt minutes. De quoi rallier les vestiaires avec une courte avance (31-37).