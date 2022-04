Etats-Unis: Obama appelle à réguler les réseaux sociaux pour sauver les démocraties

États-Unis : Obama appelle à réguler les réseaux sociaux pour sauver les démocraties

L’ex-président américain appelé à une réforme des lois qui gouvernent les réseaux sociaux, des plateformes qui sont actuellement selon lui responsables de «l’affaiblissement des démocraties».

Kamala Harris, Joe Biden et Barack Obama à la Maison-Blanche le 5 avril 2022.

«L’une des causes majeures de l’affaiblissement des démocraties tient au profond changement dans nos façons de communiquer et de nous informer», a-t-il déclaré devant des étudiants de Stanford, l’université au cœur de la Silicon Valley, en Californie.

Le leader démocrate a reconnu qu’il n’aurait «peut-être pas été élu» sans des sites comme MySpace ou Facebook, et a évoqué le travail bénéfique de sensibilisation et de mobilisation réalisé par des militants dans le monde entier, via les réseaux.