Spotify : Obama casse la baraque avec sa playlist

L’ex-président américain a partagé ses coups de cœur de 2021 sur Spotify. Sa playlist est très largement commentée par les internautes sur Twitter.

Barack Obama publie des playlists depuis des années, chaque été et chaque hiver.

Le 44e président des États-Unis, qui a sorti il y a peu «Renegades: Born in the USA» avec Bruce Springsteen, a partagé sa traditionnelle playlist de fin d’année. Composée de 27 morceaux, elle révèle qu’en 2021, Barack Obama a pris plaisir à écouter de la pop, du rock, du hip-hop, du reggaeton, du jazz, un poil de musique électronique et du blues. Rien que ça. «J’ai toujours aimé écouter une grande variété de musique, il n’est donc pas surprenant que j’aie écouté un peu de tout cette année», a d’ailleurs plaisanté l’ancien chef d’État.