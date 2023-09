Grindelwald: un alpiniste retrouvé 19 ans après sa disparition

Pol. cant. BE

Il y a près de 19 ans, des recherches avaient été menées dans le secteur du Sustenhorn (BE) pour retrouver un Allemand de 27 ans, domicilié dans le canton de Schwytz, parti seul en randonnée. L’alpiniste avait entamé son périple le lundi 25 octobre 2004 et avait communiqué avec ses proches par SMS le lendemain. Mais ensuite, il n’avait plus donné signe de vie.