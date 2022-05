Vaud: «Obèse comme vous êtes, vous ne méritez pas de vivre»

«Personnes dans un cercle vicieux»

Psychiatre et psychothérapeute au sein de l’équipe médicale du CHUV chargée de la prévention et du traitement de l’obésité, la Dre Johanna Frantz rappelle que cette maladie est «chronique et complexe». Et, foi d’experte, contrairement à la pensée populaire, il ne suffit pas de manger moins et de bouger plus pour sortir de l’obésité. «Les attitudes stigmatisantes provoquent une grande souffrance avec un sentiment de rejet, de honte et de culpabilité, poussant à l’isolement et pouvant ainsi générer ou aggraver un trouble du comportement alimentaire. Les personnes obèses sont ainsi enfermées dans un cercle vicieux», rappelle la spécialiste.