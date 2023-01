Obésité et surpoids, un «fléau» à mieux combattre

Le poids de l’obésité

L’obésité touchait 11% de la population suisse et le surpoids 31% en 2017 contre respectivement 5% et 25% en 1992. Et cela s’est aggravé avec la crise sanitaire, a relevé la Cour. Selon une étude de l’Université de Saint-Gall en 2021, les Suisses ont pris en moyenne 3,3 kilos depuis le début de la pandémie. Outre les conséquences sanitaires (diabète, hypertension) et sociales (stigmatisation, harcèlement), surpoids et obésité ont aussi un impact financier: les coûts directs de leur traitement (médicaments, conseils nutritionnels, chirurgie) s’élèvent à 77 millions de francs par an en Suisse et ceux des maladies qui leur sont directement imputables se montent à 8 milliards.