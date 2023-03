Santé publique : Obésité: le CHUV inaugure une prise en charge globale et personnalisée

Le nouveau centre médico-chirurgical de l’obésité du Centre universitaire vaudois offre désormais une évaluation médicale, chirurgicale et psychologique précoce, pour un suivi plus adapté à chaque patient.

Actuellement, les deux entités désormais réunies que sont la Consultation ambulatoire de chirurgie bariatrique et la Consultation d’obésité du CHUV prennent en charge respectivement environ 550 patients et plus de 1500 patients par an. Une septantaine d’interventions chirurgicales y sont réalisées, rapporte le communiqué.