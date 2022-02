Disney+ : «Obi-Wan Kenobi» débarquera ce printemps

Très attendue par les fans de la saga «Star Wars», la série centrée sur le célèbre Jedi arrivera le 25 mai 2022 sur Disney+.

L’intrigue d’«Obi-Wan Kenobi» se jouera dix ans après les événements vécus dans «La revanche de Sith», sorti en 2005. «Kenobi avait alors fait face à sa plus grande défaite: la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti, le Jedi Anakin Skywalker, qui a rejoint le côté obscur de la Force en devenant le seigneur Sith Dark Vador», avait déjà communiqué Disney+. «Obi-Wan Kenobi» est la troisième série tirée de l’univers «Star Wars» adaptée pour et par la plateforme de streaming après «The Mandalorian» et «Le livre de Boba Fett».