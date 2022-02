20 minutes aux Jeux olympiques - Objectif «Zéro Covid» atteint aux JO de Pékin

Les chiffres des résultats des 69'872 tests réalisés par les organisateurs de Pékin 2022 ont dû faire plaisir au Comité international olympique. Car pour la première fois depuis le 23 janvier et le début des tests de masse effectués sur tout le monde quotidiennement, la bulle sanitaire posée au milieu de la Chine est totalement propre! Zéro cas de Covid de détecté.

Si certains sportifs - dont longtemps le hockeyeur Dario Simion, sorti lundi après 11 jours en détention - sont toujours en isolation, les gens «en liberté» entre Yanqing, Pékin et Zhangjiakou sont tous certifiés sans coronavirus. Il y a bien eu trois tests positifs de dénichés, mais ils venaient tous de l'aéroport, auprès des trente-deux nouveaux arrivants sur place. Ils ont été isolés, forcément.

Depuis l'établissement de cette fameuse bulle qui semble fonctionner, 432 personnes positives ont été trouvées, sur la bagatelle de 1'384'144 grattages du fond de la gorge par un coton-tige géant. Un participant à ces JO - athlètes, entraîneurs, bénévoles, journalistes, etc... - doit absolument passer par la case test PCR pour avoir le droit de quitter son hôtel chaque matin.

Cette stratégie «Zéro Covid» ressemble à celle mise en place dans toute la Chine. L'une des plus restrictives de la planète dans le domaine, alors que de nombreux experts pensent que la pandémie était partie d'ici il y a deux ans, avant d'envahir le monde. Il semble donc bien plus aisé de contrôler une bulle qu'une contrée de quelque 1,4 milliard d'habitants, avec plein de pangolins, de chauve-souris et de laboratoires dedans...