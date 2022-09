Sabotage de Nord Stream : Objet de tous les soupçons, la Russie accuse les États-Unis

Dans le sabotage des gazoducs Nord Stream, tout le monde se renvoie la balle. Accusé par beaucoup, Moscou a obtenu une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU et blâme Washington.

Objet de tous les soupçons après le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, la Russie a contre-attaqué mercredi, pointant les États-Unis et obtenant une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, Washington dénonçant en retour une nouvelle opération de «désinformation». En début de soirée, le Parquet général russe a annoncé que les services de sécurité (FSB) ont ouvert une enquête pour «acte de terrorisme international». «La Fédération du Russie a subi un grave préjudice économique du fait de ces actes», a ajouté le Parquet.

Plus tôt, la Sûreté suédoise avait indiqué avoir «repris à la police l’enquête préliminaire concernant les événements survenus sur Nord Stream. Le motif retenu est actuellement de sabotage aggravé», a indiqué le service. La veille, l’Ukraine avait dénoncé une «attaque terroriste planifiée» de la Russie «contre l’Europe».

Réunion vendredi à l’ONU

À la demande de Moscou, une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU se réunira donc vendredi, à New York. «La France, en tant que présidente du Conseil de sécurité, nous a informés que la Russie avait demandé une réunion sur les fuites de Nord Stream et que cette réunion était prévue vendredi», a déclaré la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde lors d’une conférence de presse. La Suède et le Danemark ont été chargés de donner des informations aux membres du Conseil de sécurité sur ces fuites, survenues dans leurs zones économiques exclusives, a-t-elle précisé.