Amérique du Nord : Objets volants, ballon «espion», ce que l’on sait de ces intrusions

Le lendemain, le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce qu’un «objet non identifié» survolant le nord-ouest du Canada a été abattu , dans le cadre d’une opération conjointe entre Washington et Ottawa. Dimanche enfin, un quatrième «objet» est abattu par un F-16 au-dessus du lac Huron , dans le nord des Etats-Unis. Le Pentagone a déclaré qu’aucun de ces quatre objets ne semblait armé ou ne présentait une menace d’attaque.

Taille et détails

Les trois premiers engins ont été abattus par des chasseurs F-22 américains à l’aide de missiles AIM-9X, selon les autorités. Le ballon chinois était haut d’environ 60 mètres et portait une sorte d’énorme nacelle pesant plus d’une tonne, d’après le Pentagone. Sa taille serait comparable à celle de trois autobus. Un haut responsable du département d’Etat américain a indiqué que l’appareil avait «de nombreuses antennes, un ensemble probablement capable de collecter et géo-localiser des communications», et qu’il était «équipé de panneaux solaires assez larges pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de multiples capteurs collectant du renseignement».