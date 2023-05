Armée: La justice fait économiser des jours aux civilistes

Structures bénéficiaires inquiètes

Les structures qui accueillent les civilistes craignent de devoir moins compter sur eux à l’avenir. Ainsi, Dagmar Rösler, présidente de l’Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses déclare: «Les civilistes assument des rôles d’aide dans les écoles et peuvent ainsi non pas remplacer les enseignants mais les décharger. Sans eux, les écoles pourraient se trouver dans une situation encore plus tendue.» Même son de cloche dans les maisons de retraite. «Ils sont devenus une ressource importante dans l’encadrement et les soins.» Si leur nombre est désormais limité, la situation pourrait, dans certains cas, se tendre davantage. D’autres branches comme les crèches ou encore les musées ont des craintes similaires.