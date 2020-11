Depuis fin octobre, le port du masque est obligatoire à l’extérieur, dans les endroits très fréquentés. A Genève, le Canton a estimé que le choix des lieux et des horaires ne devait pas être soumis au bon sens des passants et a délégué la définition des espaces concernés aux communes, plus à même de juger, puisque proches du terrain. La Ville de Genève a ainsi listé les zones concernées. Cette décision a été entérinée la semaine dernière. Le hic, d’après la «Tribune de Genève», c’est qu’elle n’a pas fait l’objet d’une communication officielle. Elle reste donc majoritairement inconnue du public.