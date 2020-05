Inde

Obligé à s’entraîner au tir en appartement

Dans l’impossibilité de se rendre au stand, un jeune sportif de 17 ans se prépare au Jeux olympiques de Tokyo dans le logement de son entraîneur.

Pour Divyansh Singh Panwar, le rêve olympique passe par l'appartement de son entraîneur. Confinement oblige, c'est dans une installation de fortune, à travers chambres et couloir, que le tireur cible les Jeux de Tokyo reportés à l'été 2021. «Je n'ai pas laissé la déception m'envahir lorsque cette pandémie a éclaté. Je suis resté positif en pensant que les Jeux auront lieu à une date ultérieure et que j'irai pour viser l'or», explique l'Indien, numéro un mondial de la carabine 10 mètres.

Au début du confinement, l'adolescent de 17 ans a essayé le yoga et les séries dans les escaliers pour rester en forme. Mais le champ de tir restant inaccessible depuis fin mars, l'envie de presser la gâchette se faisait de plus en plus pressante. La solution a été trouvée par son entraîneur Deepak Kumar Dubey: transformer son appartement à Faridabad, dans la banlieue de New Delhi, en un champ de tir de fortune.