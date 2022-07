Jérémy Frérot : Obligé d’abandonner sa maison

Coup dur pour Jérémy Frérot, 32 ans, et sa femme, Laure Manaudou , 35 ans. Avec leurs enfants, ils ont dû abandonner en catastrophe leur maison située en Gironde, proche du bassin d’Arcachon, en France, région qui fait face à de terribles incendies . Comme la situation ne fait qu’empirer, le chanteur français et l’ancienne championne de natation n’ont pas eu le choix. Interviewé mardi 19 juillet 2022 par «Le Parisien», Jérémy a raconté l’angoisse qu’il avait ressentie face à cette réalité cauchemardesque. «Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c’était intenable. Cela rentrait dans la maison, impossible de s’endormir, on a eu peur de s’intoxiquer et de ne jamais se réveiller», a-t-il confié, encore sous le choc.

Engagé dans l’écologie, l’ex-membre du duo Fréro Delavega en a profité pour tirer la sonnette d’alarme face aux climatosceptiques. «Cela fait déjà un moment que j’essaie de sensibiliser sur le réchauffement climatique et certains m’ont déjà répondu: «C’est bien joli, mais on n’a pas de preuve, rien n’est concret.» Le fait de jeter sa paille en plastique et dire que cela va dans l’organisme d’une tortue, nous, on ne le voit pas. Là, le réchauffement climatique, on le prend en pleine gueule, a-t-il déploré dans le journal. Hier, on ressentait 50 °C comme température, et il faisait officiellement 43 °C, c’est le record historique de la ville, c’était intenable dans le sud du bassin d'Arcachon. C’est très concret maintenant.»