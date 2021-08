Genève - Obsédé par le chien de sa soeur, il la couvre d’injures

L’homme a été condamné à 15 jours-amende à 30 fr. et à 1000 fr. de frais de procédure.

«Je voulais, entre guillemets, lui faire du chantage pour qu’elle emmène son chien chez l’ostéopathe», a expliqué mardi un quadragénaire devant le tribunal de police. Il était jugé pour injures envers sa soeur, après s’être opposé à une première condamnation. En conflit depuis plusieurs mois au sujet de la santé du canidé, il s’était présenté à deux reprises fin janvier devant l’école des enfants de la femme. Son but: «Dire au directeur qu’elle ne s’occupait pas bien de ses enfants, ni de son chien.» Selon la plainte déposée par la victime, il l’aurait à chaque fois insultée. Ce qu’il a vigoureusement nié devant la présidente, assurant avoir été agressé par l’ami de sa soeur. «Je suis venu négocier, mais son amant s’est interposé», a-t-il insisté, affirmant que son témoignage ne devait pas être pris en compte.

Epiée à la longue vue

À l’audience, l’homme a assuré qu’il ne pouvait plus voir le chien, quand bien même il avait dépensé de grandes sommes pour payer le vétérinaire. Il a dit qu’il voulait que l’animal soit amené chez un ostéopathe, car «il ne pouvait même plus se lever», ce que sa soeur a contesté. Cette dernière a raconté quant à elle avoir été harcelée, voire épiée «à la longue vue lorsqu’elle promenait le chien». Selon ses dires, elle a également reçu des courriers injurieux. D’autres plaintes ont été déposées depuis celle que traitait le tribunal ce mardi.

Récidiviste

L’accusé n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà été condamné trois fois pour menaces et injures. «Les gens prennent un malin plaisir à porter plainte contre moi alors qu’ils m’agressent», a estimé le prévenu, contestant les précédentes peines avec sursis. «Mes preuves n’ont pas été prises en compte. La juridiction n’a pas fait son travail. J’ai fait recours à la Commission des grâces et ils m’ont dit qu’ils allaient tout annuler», a-t-il affirmé. La présidente lui a indiqué que ces faits ne concernaient pas l’affaire jugée, avant de l’inviter à s’exprimer sur les faits concernés. L’accusé a plaidé pour son acquittement.

«Vous n’avez aucune preuve!»

Le Tribunal de police n’a pas suivi pas ses conclusions: le quadragénaire a été condamné à payer 15 jours-amende à 30 francs et à s’acquitter de 1000 fr. de frais de procédure. La peine ne porte que sur un des deux épisodes. Faute de témoignage pour le second, le tribunal n’est pas entré en matière pour ces faits. Contrairement à la première instance, les sursis assortis à ses précédentes condamnations n’ont pas été révoqués, mais le délai d’épreuve a été prolongé d’une année. A l’énoncé du verdict, l’accusé s’est offusqué: «Mais, pourquoi vous me condamnez, vous n’avez aucune preuve! Je suis dégoûté, c’est la troisième fois,» s’est-il exclamé avant de quitter la salle d’audience en claquant la porte.