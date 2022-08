Keke Palmer obsédée par un ovni

Oui, c’était épuisant parce que tout le monde nous posait des questions. Nous ne pouvions rien dire, et c’est même difficile d’en parler maintenant pour éviter les spoilers et parce que chacun interprète le film différemment. Au cœur de l’histoire, il y a la relation entre un frère et une sœur, mais elle ne se résume évidemment pas qu’à ça.



Il y est notamment question de l’exploitation des enfants acteurs à Hollywood. Quel est votre vécu, à vous qui avez commencé très jeune dans ce métier?



Dans cette industrie, il est parfois difficile de garder la tête sur les épaules et des liens étroits avec sa famille. À cet égard, je me sens privilégiée d’avoir pu rester proche de mes parents et maintenir une relation saine avec eux. Même si cela a été très dur parce que je bosse aussi avec ma mère, ce qui aurait pu tout faire foirer.



Pour certains, vous percez avec ce rôle. Vous avez pourtant déjà presque vingt ans de carrière derrière vous…



C’est vrai, mais je ne le prends pas mal. Il s’agit d’un personnage très dynamique, donc peut-être que ceux qui ne connaissent pas tout mon travail n’auraient pas imaginé que je pouvais l’incarner. J’adore Emerald et je suis contente qu’une fille comme elle puisse exister à l’écran.



Le film suggère qu’on devrait passer moins de temps scotchés devant nos écrans. Des regrets à cet égard?