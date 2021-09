Road trip fatal aux USA : Obsèques à New York de la jeune voyageuse Gabby Petito

Un hommage funéraire a été rendu dimanche à l’Américaine de 22 ans retrouvée morte dans une forêt du Wyoming, tandis que son ex-compagnon est toujours en fuite.

Les proches et la famille de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito, dont la disparition et la mort brutale ont suscité une vive émotion aux Etats-Unis, étaient rassemblés dimanche à New York pour célébrer ses obsèques, diffusées en direct sur internet vu l’intérêt dans le pays.