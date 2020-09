Incendies : Observatoire historique menacé par le feu aux portes de LA

Le «Bobcat Fire», n’était plus mardi matin qu’à environ 150 mètres de l’observatoire astronomique du Mont Wilson. Les pompiers sont à pied d’œuvre.

Les pompiers peinaient mardi à contenir un incendie en cours depuis plus d’une semaine près de Los Angeles qui menace mardi d’engloutir un observatoire historique et de coûteuses tours de télécommunication bâties sur les collines dominant la mégalopole californienne.

Le feu, baptisé «Bobcat Fire», n’était plus mardi matin qu’à environ 150 mètres de l’observatoire astronomique du Mont Wilson, vieux de 116 ans, ont prévenu des responsables des pompiers sur Twitter, soulignant que leurs équipes sur le terrain, soutenues par des moyens aériens, s’apprêtaient à affronter le brasier à l’aide de bulldozers. Selon les responsables de l’observatoire, tout le personnel a déjà été évacué.

Les pompiers combattent l’incendie depuis le 6 septembre mais il n’était plus contenu qu’à 3%, contre 6% précédemment. Le capitaine David Dantic, des pompiers du comté de Los Angeles, a indiqué que le feu, situé à environ 25 km au nord-est du centre-ville, avait déjà parcouru plus de 16’000 hectares.

Selon une radio locale, les flammes menacent non seulement l’observatoire mais aussi des tours de télécommunications et leurs équipements coûtant plus d’un milliard de dollars.