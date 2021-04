Mexique : Observer les baleines pour oublier la pandémie

Au large de la péninsule de Basse-Californie, au nord-ouest du Mexique, une baleine grise câline son baleineau tout près d’une embarcation remplie de touristes excités.

Pour les visiteurs, la rencontre avec les cétacés est un répit bienvenu face à une pandémie qui a tué plus de 200’000 personnes au Mexique, le troisième bilan le plus lourd au monde en chiffres absolus derrière les Etats-Unis et le Brésil.