Observer une ampoule à distance permet d’espionner

Des chercheurs ont mis au point une méthode capable de capter des sons à distance en observant les variations de luminosité d’une ampoule électrique.

Il faudra peut-être penser à éteindre la lumière ou à fermer les rideaux si on souhaite que nos conversations restent confidentielles. Des chercheurs en sécurité de l’université Ben Gourion et de l’Institut Weizmann des Sciences, en Israël, ont mis au point une nouvelle méthode d’espionnage en temps réel étonnante qui permet de capter un signal sonore à distance en observant… une simple ampoule électrique!

En pratique, via un télescope, le système observe les infimes variations de luminosité (de l’ordre de quelques centaines de microvolts) d’une ampoule électrique provoquées par l’intensité et la fréquence du signal sonore émis. Le signal est ensuite transmis à un logiciel qui se charge de traiter l’information.

Dans une démonstration, les experts ont réussi à reconstituer le son des tubes «Let it be» des Beatles, «Clocks» de Coldplay et un extrait de discours de Donald Trump, qui avaient été diffusés sur des haut-parleurs, en observant une ampoule LED à travers une fenêtre de bureau à une distance de 25 mètres. La reconstitution du son était si bonne qu’il a pu être identifié par les apps de reconnaissance de musique Shazam et SoundHound, ainsi que par le service de reconnaissance vocale Google Cloud Speech pour ce qui concerne le discours du président américain.