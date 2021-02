Les indépendants ont changé la donne

Un passé trop présent

Autre cheval de bataille de la future réforme: le surendettement, qui concerne de très nombreux jeunes à l’aide sociale. Si l’État entend renforcer sa prévention, il veut aussi agir plus vite face à ces situations. Et ce, via une meilleure collaboration entre départements cantonaux, mais aussi avec les services sociaux des communes. Le but? Détecter les cas le plus précocement possible, et mieux les traiter.