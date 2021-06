Suisse - Obtenir un bachelor sans passer par la case uni?

Les Suisses cartonnent régulièrement aux championnats du monde des métiers. Mais ils font souvent moins bonne figure lorsqu’il s’agit d’obtenir un poste convoité, a rapporté dimanche la «SonntagsZeitung». Il n’est en effet pas rare que des étrangers moins qualifiés obtiennent l’emploi parce qu’ils détiennent un bachelor ou un master et ce, sans forcément avoir passé par la case uni. C’est le cas notamment pour les Italiens et depuis, peu, les Allemands. Depuis le début de l’an dernier, les Allemands en possession d’une formation professionnelle supérieure peuvent porter le titre «bachelor professional» ou «master professional» sans avoir étudié dans une haute école. Un avantage de taille par rapport aux Suisses ayant suivi une filière ES (école supérieure) et obtenu le diplôme correspondant (lire encadré).

Les écoles supérieures (ES) permettent aux titulaires d’un CFC ou d’une qualification équivalente d’obtenir un diplôme fédéral de degré tertiaire. Chaque année, près de 8500 personnes obtiennent un diplôme de ce type, écrit le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (Sefri) sur son site. Les personnes ayant suivi une filière ES et reçu le diplôme correspondant sont autorisées à porter le titre qui s’y rattache, comme par exemple «technicienne diplômée ES en technique du bois». Les filières peuvent être proposées tant par des institutions cantonales de formation que des écoles privées.

Afin de revaloriser ce diplôme fédéral de degré tertiaire, le secrétariat d’Etat à la formation (Sefri) a récemment lancé un projet. Son but est «d’évaluer le positionnement national et international des écoles supérieures et des filières professionnelles», confirme au dominical Martin Fischer, porte-parole du Sefri. Selon lui, le projet vise également à mieux les positionner. «La question du bachelor professional et du master professional sera également évaluée.» Un rapport est attendu pour fin 2021.