Pacifique: Joe Biden reconnaît deux États pour titiller Pékin

Joe Biden, qui veut affirmer la présence américaine face à la Chine dans l’océan Pacifique, a annoncé, lundi, qu’il reconnaissait officiellement comme «États souverains et indépendants» deux territoires du Pacifique, les îles Cook et Niue.

Le président américain, qui doit recevoir, ce lundi, à la Maison-Blanche, de nombreux dirigeants d’îles du Pacifique, a rappelé que les îles Cook avaient «une longue histoire de coopération» avec les États-Unis et estimé que Niue, ce petit territoire aussi appelé «le rocher de Polynésie», jouait «un rôle important et constructif» dans le Pacifique, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.

Près de 1700 et 17’000 habitants

Un sommet pour poursuivre l’«offensive stratégique»

Le président américain organise, lundi et mardi, le deuxième Sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique», quasiment un an jour pour jour, après la première édition, qui avait aussi eu lieu à Washington. L’exécutif américain doit annoncer à cette occasion, selon de hauts responsables, une empreinte diplomatique plus forte, des projets d’infrastructure, et une coopération maritime renforcée.