L'armée australienne se fait une nouvelle jeunesse

Cette réforme fait suite à une revue stratégique en juillet qui appelait à l’adoption par Canberra d’une dissuasion à longue portée, basée sur des missiles, des sous-marins et des moyens cyber pour maintenir les adversaires à distance. La refonte créera des brigades de combat spécialisées dans trois bases: une force légère et au déploiement rapide à Darwin (nord), une force plus lourde dotée de chars blindés à Townsville (nord-est), et un mélange des deux à Brisbane (est).