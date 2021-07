PRONOSTIC AUTOMOBILE - Octavia, Peugeot 208, RAV4 ou Fiesta – qui va gagner?

Skoda Octavia – Peugeot 208 (République tchèque – Danemark)

Skoda Octavia

En République tchèque, le constructeur automobile tchèque Skoda domine les listes des meilleures ventes. Plus de la moitié des dix voitures les plus vendues sont des Skodas. La favorite est et reste cependant l’Octavia. Skoda Peugeot 208

La Peugeot 208 affronte la Skoda de la République tchèque. Les Danois apprécient la petite voiture française et nous croyons à un conte de fées estival pour les Danois. Peugeot

La Skoda Octavia se situe non seulement au sommet de l’échelle de popularité en Suisse, mais également dans son pays d’origine. Plus d'une voiture sur trois vendue en République tchèque en 2020 était une Skoda. Elle incarne donc parfaitement le credo de l'équipe tchèque, où l'équipe est aussi la star. Les Tchèques ont créé l'une des surprises des huitièmes de finale en renvoyant chez eux les Néerlandais, favoris du match, alors que les Oranjes comptaient dans leur effectif trois joueurs, Frenkie de Jong (90 millions d'euros), Matthijs de Ligt (75 millions d'euros) et Georginio Wijnaldum (30 millions d'euros), dont la valeur de transfert est supérieure à celle de l'ensemble des 26 joueurs tchèques.

Le luxe et les stars ne sont pas non plus le truc des Danois. Le pays a l'une des taxes de luxe les plus élevées d'Europe, ce qui explique que les Européens du Nord préfèrent les petites voitures. En 2020, la Peugeot 208 a atteint la première place des statistiques d'immatriculation pour la quatrième fois en cinq ans. L'équipe mise également sur la cohésion au Championnat d'Europe, après que Christian Eriksen s’est effondré sur la pelouse lors du premier match et que Simon Kjaer s’est élevé au rang de héros et de leader par la suite. Fait amusant: lorsque le Danemark est devenu champion d'Europe à la surprise générale en 1992, Peter Schmeichel était encore gardien de but et son fils Kasper venait à peine d’être scolarisé. Ce dernier entend désormais suivre les traces de son père. D’après le pronostic du championnat européen, le conte de fées estival des Danois va se poursuivre.

Toyota RAV4 – Ford Fiesta (Ukraine – Angleterre)

Le Toyota RAV4 est la voiture la plus vendue en Ukraine et affronte … Toyota Ford Fiesta

­… la Ford Fiesta, voiture préférée des Anglais en 2020, en quarts de finale le 3 juillet. Ford

L’Ukraine traverse le tournoi avec aisance et sans pression, l'équipe d'Andriy Shevchenko n'a rien à perdre. Andriy Yarmolenko l’a également prouvé lors d'une conférence de presse, où il a gentiment chambré Cristiano Ronaldo (avec les bouteilles Coca-Cola) et Paul Pogba (avec Heineken) et a fait une petite blague en proposant de faire de la pub pour les deux marques. Peut-être qu'au lieu des deux géants de la boisson, un constructeur automobile se lancera dans l'aventure, à savoir Toyota. Car les Japonais ont pris la pole position des ventes en Ukraine pour la première fois en 2020. Et avec l'élan d'une équipe nationale à succès derrière eux, ils comptent répéter cela en 2021.