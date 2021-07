PRONOSTIC AUTOMOBILE - Octavia, Sandero, Golf ou Panda – qui va gagner?

Le monde du football est sens dessus dessous. Alors que les grands favoris, les champions du monde et d'Europe en titre et les footballeurs de renommée mondiale sont déjà rentrés chez eux, l'attention se porte désormais sur des nations sur lesquelles personne ou presque n’aurait misé auparavant en termes de football. Si vous avez tenté votre chance dans un jeu de pronostic pour l’Euro, vous vous êtes probablement trompé plus souvent que les meilleurs buteurs ont raté un but. L’Euro 2020 peut-il être encore plus fou? C'est possible! Avec notre pronostic du championnat d’Europe de l’automobile, pas vraiment sérieux.

Pour coïncider avec les quatre quarts de finale, les deux demi-finales et, bien sûr, la grande finale du dimanche 11 juillet, nous opposons les nations dans le cadre du pronostic sur le championnat d’Europe des voitures. Les quatre quarts de finale opposeront les modèles 2020 les plus vendus de chaque pays.

Skoda Octavia contre Dacia Sandero (Suisse-Espagne)

Skoda Octavia RS

La Skoda Octavia est le modèle qui s’est le plus vendu en Suisse, l’année dernière. Lors du premier match des quarts de finale, le break tchèque a affronté … Skoda Dacia Sandero

… le modèle le plus vendu en Espagne, à savoir le Dacia Sandero. Nous avons évidemment misé sur une victoire de la Suisse. Dacia

Alors que Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka et co. misent sur Lamborghini et Porsche, en Suisse, Monsieur et Madame Tout-le-Monde préfèrent rouler en Skoda Octavia. Le break de République tchèque est la voiture qui s’est le mieux vendue en Suisse l’année dernière et ce, pour la troisième année consécutive. En Espagne, le modèle le plus vendu en 2020 est le Dacia Sandero. Mais qui va gagner la course?

La Skoda Octavia, bien sûr! Pourquoi? Parce que nous voulons que la Suisse gagne et parce que les Suisses ne font pas que rouler en Octavia, mais aiment aussi que leur break soit bien équipé et en ait sous le capot. Plus de 20% des Octavia écoulées sont livrées à leurs nouveaux propriétaires en version RS. Avec une puissance maximale de 245 ch, elle grille haut la main le Dacia Sandero au démarrage. Avec 101 ch maximum, le Sandero ne peut qu’envier sa concurrente. Reste à espérer que la «Nati» suisse comme l’Octavia RS franchira la barre des 100 km/h en 6,7 secondes pour remporter la victoire.

Volkswagen Golf contre Fiat Panda (Belgique-Italie)

Volkswagen Golf

Lors du deuxième match des quarts de finale, la Belgique, avec son bestseller 2020 la Golf, … Volkswagen Fiat Panda

… affronte la Fiat Panda. La petite grimpeuse est de loin le modèle préféré en Italie. Autant d’amour pour ce modèle culte pourrait être récompensé par une victoire sur les Belges. Stellantis