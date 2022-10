Météo : Octobre 2022: le plus chaud depuis le début des mesures

Le mois d’octobre de cette année sera le plus chaud depuis le début des mesures. Par rapport à la moyenne des températures enregistrées entre 1991 et 2020, ce mois a été jusqu’à présent plus chaud de presque 4 degrés dans certaines parties de la Suisse. C’est surtout dans le nord et l'ouest du pays que le mois d’octobre s’est montré très doux: les températures étant en moyenne de 3,2 degrés plus élevées que la moyenne des trente dernières années.