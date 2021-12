La rétro des sports 2021 - Octobre: de l’Histoire et des victoires

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois d’octobre, son Paris-Roubaix féminin et des exploits en Coupe.

Les Carougeois jubilent! Bastien Gallay/freshfocus

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois d’octobre boueux, mais prolifique et surprenant. Retrouvez ici les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre !

Ce qu’il ne fallait pas manquer

De la boue et une première

Avec 124 ans de retard sur ces messieurs, les femmes ont enfin eu droit à leur «Enfer du Nord». Ca s'est déroulé le samedi et c'était grandiose. Car une fois n'était plus coutume, il s'est couru sur des pavés recouverts de boue. La Britannique Elizabeth Deignan a écrit l'histoire d'une échappée au long court et ç'a été magnifique. Le lendemain, ç’a été tout aussi mythique. Le vilain Gianni Moscon devait gagner, mais il a été rattrapé par le karma, une chute et une crevaison. Puis dépassé par le vainqueur, Sonny Colbrelli.

Une «finale» à venir

En septembre, la Suisse était décimée et n'avait pas pris de buts. En octobre, il n'y avait pas beaucoup plus de monde dans les rangs de Murat Yakin et les Helvètes ont réussi à conserver leur cage inviolée, mais en plus à trouver plein de fois le fond des filets. Les victoires d'octobre contre l'Irlande du Nord (2-0) et la Bulgarie (0-4) nous auront permis de vibrer encore plus en novembre.

La magie a frappé

Mais ce mois a aussi celui des exploits improbables. Comme les qualifications en Coupe de Suisse d'Etoile Carouge et d'Yverdon aux dépens de Bâle (1-0) et du FC Zurich (2-2 ap, 11-10 tab), par exemple. Octobre a aussi rajouté une couche de «seum» à la Belgique, retournée par la France en demi-finale de la Ligue des Nations (3-2). Quelques jours plus tard, les Bleus ont remporté l'épreuve au terme d'un match de haut niveau contre l'Espagne (2-1).

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Des motos bizarres