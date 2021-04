Plusieurs patrouilles de police, pompiers, véhicules cardio-mobiles ont été dépêchés sur place. L’avenue a été fermée à la hauteur de la rue de Jargonnant pour l’intervention des secours et de la police, qui était toujours en cours plus de deux heures après. La malheureuse a été transportée à l’hôpital et le chauffeur du camion pris en charge par une cellule psychologique. Sur place, les brigades spécialisées ont auditionné les témoins et procédé à des relevés pour les besoins de l’enquête, relate Alexandre Brahier.