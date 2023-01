Canton de Neuchâtel: Octogénaire poursuivi pour la remise en état de son talus 

Un octogénaire neuchâtelois a des ennuis judiciaires à cause d’un talus qu’il a remis en ordre afin d’éviter un conflit de voisinage. (Image d’illustration)

La défense va contre-attaquer

La terre tombée sur la propriété de son voisin paysan a été récupérée et le niveau du talus égalisé grâce à l’érection d’un barrage en bois de 30 mètres de long et d’une hauteur de 48 centimètres, relate Arcinfo. Mais, ayant constaté l’absence de permis de construire, les autorités du Val-de-Ruz (NE) ont dénoncé Auguste au Ministère public. «J’ai juste remonté de la terre qui était tombée dans la parcelle de mon voisin pour que mon talus soit pareil qu’avant. J’ai l’impression qu’on m’embête inutilement», a soupiré l’octogénaire. Il risque 2000 francs d’amende et 400 francs de frais de procédure. Quel que soit le verdict prévu dans deux semaines, un nouvel épisode judiciaire s’annonce: l’avocat d’Auguste entend attaquer les autorités communales pour abus de droit.:

*Prénom d’emprunt