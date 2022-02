Ski alpin – Odermatt a quitté Pékin en or, mais sans la veste de Haïti

Le troc des vestes est une tradition dans le village olympique, à l’image des échanges de maillots en football. Et c’est lors d’un «ski libre», soit un entraînement sans porte sur la piste de compétition, que le Suisse a flashé sur la veste de la délégation haïtienne la semaine passée à Yanqing. Il faut dire que le manteau de Haïti est quand même plus originale que la veste blanche des Suisses.

Richardson Viano, lui, a été surpris d’être approché par Odermatt et Caviezel la veille du géant olympique. «Marco était hyper sympa, on a un peu échangé mais pas sur le plan technique», témoigne le skieur haïtien.

«Je suis allé féliciter Marco pour son titre et lui ai dit qu’on était prêt à lui échanger un manteau de Haïti contre sa médaille d’or olympique, raconte hilare Jean-Pierre Roy. Il a esquissé un immense sourire et a promis qu’on se recroiserait plus tard!»

Dans le village olympique de Yanqing, situé au pied des pistes de ski, les deux hommes se sont en effet retrouvés à la cantine le lendemain du titre du Suisse. «C’est un mec hyper cool et détendu, qui n’est pas dans sa bulle même quand on a l’a croisé avant ses épreuves, témoigne le président de la Fédération haïtienne. Il s’est toujours montré accessible, contrairement à d’autres athlètes dans le village.»

«Il était une heure du matin et vu que je n’arrivais pas à dormir en raison du bruit, je suis dit que j’allais aller voir Marco pour le féliciter, a raconté en souriant l’Obwaldienne, sacrée en combiné. J’ai été le saluer avec ma couverture et mon coussin car je voulais ensuite aller dormir dans la chambre de ma physio. Je suis tombée sur Marco, qui était lui encore dans sa combinaison de ski!»



S’il n’a finalement pas pu repartir avec le manteau de Haïti dans ses valises, le Nidwaldien a visiblement pu échanger sa veste contre la tunique rose de la délégation d’Andorre juste avant de filer prendre son avion. Et il a aussi pu finaliser le troc entre le bonnet blanc de Swiss-Ski et celui de l’Arabie saoudite.