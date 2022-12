Ski alpin: Odermatt arrache un podium, Braathen l'emporte

Marco Odermatt en difficulté. AFP

Odermatt était sans doute un peu en colère contre lui-même, après sa 9e place de la première manche, à 1''43 du leader provisoire Zan Kranjec (Sln). Le Nidwaldien a choisi de prendre tous les risques pour ne rien regretter. Il avait clairement décidé de ne pas se contenter d'une place d'honneur, lui qui avait gagné quatre des six géants disputés jusqu'ici en 2022 et n'est plus descendu du podium depuis l'étape de Sölden en 2021.

Le Suisse a juste commis une erreur au milieu du deuxième tracé, qui lui a coûté clairement la victoire. Il n'a pas totalement réussi la «remontada» espérée, puisque le gagnant Braathen et son second Kristoffersen ont réussi à conserver respectivement 10 et 8 centièmes de bonus. Le 3e rang final du Suisse lui permet tout de même de prendre encore plus la poudre d'escampette au classement général de la Coupe du monde, où «Odi» compte désormais 171 points d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Braathen a quant à lui remporté la 4e course de Coupe du monde de sa carrière, la 2e en géant. Le Norvégo-Brésilien de 22 ans est au top de sa forme, lui qui avait déjà levé les bras il y a pile une semaine, au terme du slalom de Val-d'Isère. Il a réussi à doubler dans l'après-midi son leader Kristoffersen, venu mourir à deux centièmes de son chrono sur la ligne d'arrivée.

Meilleurs qu'Odermatt en matinée (8e et 6e), Justin Murisier et Loïc Meillard ont fini par s'incliner devant leur chef de file. Le Valaisan a tout de même bouclé sa journée sur une belle 9e place, après une fin de parcours en boulet de canon. Le Neuchâtelois d'Hérémence, lui, n'a pas réussi à dompter le deuxième parcours de ce dimanche et a fini très déçu, dans l'aire d'arrivée. Il ne s'est clairement pas contenté de son 11e rang.

La joie de l’Andorran. AFP

La plus belle «perf» de la deuxième manche est sans doute à mettre au crédit de Joan Verdu. L'Andorran, 28e en matinée, a réussi une course quasi parfaite, sur un tracé bien plus direct que lors de sa première descente, et s'est finalement classé 12e, avec le meilleur chrono de l'après-midi. Le natif d'Andorre-la-Vieille, âgé de 27 ans, a marqué des points seulement pour la deuxième fois de sa carrière, après une 17e place à Kranjska Gora en mars dernier, dans la même discipline. Il écume le Cirque blanc depuis une dizaine d'années.