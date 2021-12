Omnisports : Odermatt, Bencic, la Nati et Sommer primés aux Sports Awards

Grâce à leurs exploits, Marco Odermatt, Belinda Bencic, l’équipe nationale de football et son gardien Yann Sommer ont été récompensés comme les meilleurs de l’année.

1 / 7 Les deux lauréats, Belinda Bencic et Marco Odermatt, peuvent jubiler. Claudio De Capitani/freshfocus Belinda Bencic. Claudio De Capitani/freshfocus Marco Odermatt. Claudio De Capitani/freshfocus

Les sportifs et leurs staffs qui se sont illustrés cette année étaient à l’honneur ce dimanche soir durant la cérémonie des Sports Awards. Le public et des journalistes de tout le pays ont désigné Marco Odermatt et Belinda Bencic comme les athlètes de l’année.

Marco Odermatt a décroché la 2e place du classement général de la Coupe du monde la saison dernière, mais aussi de super-G et de slalom géant. Des performances qui le placent comme favori cette saison. Il devance Beat Feuz, alors que Jérémy Desplanches est 3e.

Chez les femmes, c’est Belinda Bencic qui a été primée. Elle a crevé l’écran en remportant l’or à Tokyo en simple et l’argent en double, alors que toute la Suisse avait les yeux rivés sur ses performances.

La meilleure équipe de l’année est sans grande surprise la Nati, qui a tellement fait vibrer la Suisse cet été. Son exploit face à la France notamment avait provoqué des scènes de liesse inoubliables. Cette récompense ne salue pas que cet exploit, mais tout le parcours de l’équipe nationale dans cette compétition et même après. C’est Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, qui a récupéré le prix et adressé les remerciements au nom de l’équipe, accompagné de Yann Sommer et Christian Fassnacht notamment. Les joueurs d’abord de Vladimir Petkovic puis de Murat Yakin ont eu les faveurs des votants devant la paire Bencic/Golubic et le relais 4x100 mètres féminin.

Dans la même dynamique, le dernier rempart de l’équipe nationale Yann Sommer a été désigné MVP de l’année 2021. Ce titre, qui couronne le sportif le plus décisif avec ses couleurs, revient donc au gardien du Borussia Mönchengladbach et de la Nati. Il devance largement Clint Capela et un autre gardien, mais de hockey, Leonardo Genoni. Marielle Giroud, Noel Ott et Maja Storck étaient aussi en lice.

Du côté des entraîneurs, c’est Edmund (Edi) Telser qui est félicité pour son travail. Il est l’entraîneur des catégories Élites, U23 et Juniors Femmes de Swiss Cycling. Son job a aidé les 4 athlètes – Jolanda Nef en or (VTT), Sina Frei en argent (VTT), Marlen Reusser en argent (cyclisme sur route) et Linda Indergand en bronze (VTT) – avec qui il était parti aux Jeux olympiques à décrocher des médailles à Tokyo cet été. C’est d’ailleurs une de ses protégées, Sina Frei, qui lui a remis la récompense avec une reconnaissance non dissimulée. Laurent Meuwly, entraîneur d’athlétisme, est 2e et Beat Tschuor, entraîneur de ski alpin, complète le podium.

Le sportif paralympique de l’année est revenu pour la sixième fois à Marcel Hug. À Tokyo, il a remporté pas moins de 4 médailles d’or en athlétisme (800, 1500, 5000 m et marathon). Le Thurgovien s’est aussi adjugé les marathons de Berlin, Londres et Boston, et compte dans sa carrière 14 titres de champion d’Europe. Il porte aussi un projet de fauteuil roulant «le plus rapide du monde». Manuela Schär est 2e et Heinz Frei 3e.

Un prix un peu particulier, le prix SRF3 Best Sport Talent, qui récompense un ou une espoir suisse, a été remis à la biathlète Amy Baserga, qui fait partie de l’équipe Suisse de biathlon. Elle devance Ditaji Kambundji.