Ski alpin – Odermatt: «Ces finales n’étaient pas des vacances!»

Marco Odermatt s’est permis une révérence devant la foule en délire dans l’aire d’arrivée du géant de Méribel. Le maestro a terminé son récital comme il l’avait commencé cinq mois plus tôt à Sölden: par une victoire en géant. Son bilan cette saison dans la discipline qu’il a écrasée cet hiver: huit podiums (cinq victoires) en 8 géants et 267 points d’avance sur son dauphin Kristoffersen. Tout simplement époustouflant!

«C’est juste incroyable de finir la saison avec une nouvelle victoire, a lâché le Nidwaldien dans l’aire d’arrivée, après quelques gorgées de bière. C’était un sentiment magnifique de soulever ce globe de cristal de géant. Et c’est encore plus spécial de le faire après s’être élancé en dernier et d’avoir franchi la ligne d’arrivée en vainqueur!»

Meillard sur le podium

Assuré de devenir le cinquième suisse à remporter le général de la Coupe du monde en débarquant à Courchevel lundi, «Odi» n’a pas rejoint la Savoie pour une semaine de vacances. Deux podiums en vitesse (2e en descente puis en super-G) et victorieux ce samedi en géant. «C’est clair, ce n’était pas des vacances, a confirmé le Suisse. Je n’avais plus de pression, mais quand je prends un départ, c’est pour gagner la course et c’est pour cela que j’ai gardé de la concentration toute la semaine ici.»



Avec 16 podiums en 25 départs et un titre olympique en géant, le Suisse a réussi une saison d’exception. «Cet hiver a été assez dingue et parfait», a résumé le phénomène. Sur le podium, le Nidwaldien a été accompagné par son compatriote Loïc Meillard qui a signé son deuxième podium de l’hiver (3e à 63 centièmes) après sa deuxième place obtenue en slalom fin février à Garmisch.