Mondiaux de ski alpin: Odermatt devant Meillard: doublé suisse en géant!

Loïc Meillard et Marco Odermatt peuvent savourer: ils terminent devant Marco Schwarz (à droite).

Les Suisses ont fait très fort lors du géant des Championnats du monde de Courchevel/Méribel vendredi: Marco Odermatt a terminé juste devant son coéquipier Loïc Meillard. Seuls 32 centièmes ont séparé les deux hommes au final, eux qui avaient pris les 2e et 4e rangs de la première manche.

Une 2e manche énorme de Meillard

Mais ce succès est d’autant plus beau qu’il est celui d’un doublé suisse. Loïc Meillard prend la place de dauphin de ce géant, grâce à une deuxième manche de feu. Le Valaisan d’origine neuchâteloise a en effet signé le meilleur temps du second tracé, lui qui pointait au pied du podium le matin. À 26 ans, il remporte sa troisième médaille dans des Mondiaux, deux ans après avoir accroché deux fois le bronze (en combiné et en parallèle) à Cortina d’Ampezzo.