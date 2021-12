Ski alpin – Odermatt en tête après la première manche du géant

Marco Odermatt est décidément en forme. Le Nidwaldien a pris la tête de la course après la première manche du slalom géant de Val d’Isère ce samedi matin. Il a franchi la ligne d’arrivée en 1’07’’14, et devance Alexis Pinturault de 32’’. Le Croate Filip Zubcic complète ce podium provisoire avec seulement un centième de retard sur le Français. Les écarts avec les autres concurrents sont nettement plus importants.