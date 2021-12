Ski alpin - Odermatt et Hintermann sur le podium de la descente de Bormio

Sur une « Stelvio » toujours aussi glacée et exigeante, avec des skis qui tapent et des cuisses qui brûlent après deux minutes d’effort, cette quatrième descente masculine de la saison a confirmé la toute grande classe de Marco Odermatt, phénoménal de haut en bas. Mais le Nidwaldien, déjà vainqueur trois fois en géant et à une reprise en super-G cet hiver, devra encore attendre avant de remporter son premier succès en descente. Celui qui domine le général de la Coupe du monde a pris, en toute confiance, tous les risques pour gagner mais s’il a disputé une course quasi parfaite, il a dû tirer sa révérence à “M. Bormio”, on veut parler de Dominik Paris, pour 24 centièmes.