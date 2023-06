Ski alpin: Odermatt et les skieurs suisses à l’heure estivale

Marco Odermatt a pris part au traditionnel tournoi de Swiss-Ski vendredi. IMAGO/Frédéric Dubuis

Il y avait comme un air de retour de vacances sur le green. Swiss-Ski a organisé son traditionnel tournoi de golf, vendredi. Marco Odermatt, Joana Hählen, Michelle Gisin, Didier Cuche ou encore Loïc Meillard se sont retrouvés au Golf-Club de Crans-sur-Sierre. Les recettes de cette journée sont reversées à la relève du ski suisse.

Difficile de prédire à l’avance le gagnant du tournoi. À en croire Marco Odermatt, cela ne peut être lui: «Je n’ai pas un bon niveau au golf, mais ça suffit pour prendre du plaisir». La phrase du Nidwaldien est arrivée aux oreilles du slalomeur Daniel Yule, qui conteste. «Connaissant Marco, il dit que c’est une chèvre mais il ne doit vraiment pas jouer si mal que cela.» Verdict du Nidwaldien après son premier drive? «Ce n’est pas si mal», concède-t-il, avant de poursuivre sa route.

Remettre les machines en marche

Skieuses et skieurs suisses ne sont pas prêts à remettre les skis. Tous ont entamé leur préparation physique estivale, avec divers changements par rapport à la saison dernière. Daniel Yule s’est ainsi entouré d’un nouveau préparateur physique. «J’arrive dans la deuxième moitié de ma carrière, j’avais envie de voir autre chose», affirme-t-il. Le triple vainqueur du slalom de Madonna Di Campiglio n’en vient pas à aimer les exercices estivaux pour autant. Un mal nécessaire avant de retrouver la neige.

Marc Rochat sort de son côté d’une session d’examens universitaires. Un impératif pour espérer valider son Bachelor. «Je réalisais une session physique le matin, et révisais le reste de la journée, explique-t-il. À la fin d’une saison, tu veux juste te poser dans ton canapé et réellement te reposer. Mais c’est aussi bénéfique car cela m’a permis de penser à autre chose que le ski et de faire marcher ma matière grise.»

En prévision de la saison prochaine, le Vaudois parle surtout d’affiner des détails. Aucun gros chambardement ne devrait intervenir, et l’approche est similaire du côté du gagnant du Grand globe de l’an dernier.

Mais comment se motiver à suer en salle lorsque les trophées les plus prestigieux sont déjà dans l’armoire? «Je trouve facilement la motivation car je sais que si je veux encore gagner, je dois beaucoup m’entraîner», glisse Marco Odermatt, de loin pas rassasié de titres. Quitte à arriver au sommet, autant y rester, d’autant plus qu’il reste des courses à remporter. «Mon rêve est de gagner Kitzbühel et Wengen.»



Attendre encore pour la neige

Si des athlètes d’autres nations retrouvent les glaciers, les Suisses attendront encore fin juillet. «On a encore le temps», souffle Marco Odermatt, qui a notamment pu en profiter pour assister au Grand Prix de Monaco fin mai.

Sous le soleil radieux de Crans-Montana, la température n’était pas franchement prompte à s’imaginer sur les lattes. «J’aurais du plaisir à aller skier aujourd’hui, mais cela ne me dérange pas non plus d’attendre un petit moment. Je sais que fin juillet, on aura cette envie d’aller skier et de ne plus voir le fitness», indique Loïc Meillard