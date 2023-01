La première manche du géant d’Adelboden a ravi le public suisse. Marco Odermatt a dominé la course et se place provisoirement à la première place. Il est suivi de Henrik Kristoffersen et Loïc Meillard.

Ski alpin : Odermatt et Meillard régalent en première manche à Adelboden

Marco Odermatt a montré une fois de plus toute l’étendue de son talent en première manche, lors du géant d’Adelboden samedi matin. AFP

Magistral. Marco Odermatt a une nouvelle fois dominé les débats en géant, avec la manière. Le Nidwaldien s’est offert samedi matin le meilleur chrono des trente premiers skieurs qui se sont élancés sur le redoutable tracé d’Adelboden. Le tout, dans une ambiance de feu.

Le Norvégien Henrik Kristoffersen (+0’’32) pointe à la deuxième place après la première manche, tandis que le skieur d’Hérémence Loïc Meillard (+0’’49) complète le podium provisoire. Autre satisfaction dans le camp helvétique: la sixième place provisoire de Gino Caviezel (+1’’58).

Odermatt et Meillard ont certes bénéficié d’un bon numéro de dossard - respectivement le 6 et le 7 - mais ils ont surtout su dompter des conditions extrêmes. Le modus operandi sur ce tracé aux allures si printanières était déjà décidé la veille. Il faut skier fort et se battre jusqu’au bout. «Personne ne prend du plaisir sur cette piste», reconnaissait un athlète la veille.

Le plaisir se trouve davantage une fois la course terminée. L’arrivée dans le mur final amène le skieur au cœur du public. Les spectateurs sont bruyants, la musique est à fond. Et les Suisses sont plus célébrés que jamais. À l’arrivée, Marco Odermatt s’est même plu à jouer avec un public ravi.

Une course qui ne pardonne rien

Tout le monde s’y attendait, la Chuenisbärgli allait être plus redoutable que jamais. Parce que la neige est en quantité limitée dans l’Oberland bernois, les spécialistes de géant se sont affrontés sur une piste passablement salée. Conséquence: des rails se sont rapidement formés, forçant des trajectoires parfois éloignées des portes.

Le mur final, si compliqué à gérer, a notamment causé l’élimination de Justin Murisier à quelques portes de l’arrivée. Déçu, le skieur du Val de Bagnes est loin d’être le seul à s’être laissé piéger à Adelboden. La pépite norvégienne de la technique Lucas Braathen n’a pas non plus terminé sa première manche - très bonne jusqu’à ce que son bras se prenne dans une porte et lui fasse perdre l’équilibre.

Son coéquipier Atle Lie McGrath n’a pas eu plus de succès en première manche. Il n’a jamais pu disputer de géant ou de slalom jusqu’au bout à Adelboden.