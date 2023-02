Mondiaux de ski alpin: Odermatt: «Il y a une différence entre avoir une chance de médaille et la réaliser»

À comparer, les deux victoires se valent. Mais Marco Odermatt avait tellement tourné autour d’une victoire dans la discipline reine du ski alpin qu’y parvenir, aux Mondiaux lors d’une course d’un jour, lui laisse un souvenir indélébile. «La descente était la meilleure course pour moi». Double champion du monde, n’est-ce pas lui qui est en train d’écrire les pages de l’histoire du ski alpin? «C’est trop tôt pour cette question, tranche «Odi», qui se réjouit que son objectif de la quinzaine ait été atteint.

Le fait de partager le podium avec Loïc Meillard lui fait tout de même particulièrement plaisir. «On partage une vie similaire depuis presque 7 ans dans l’équipe. On voyage, on se voit, on joue aux cartes ou au tennis», décrit-il. Les deux hommes n’ont pas du tout le même caractère, mais ils s’entendent et se complètent. L’un (Odermatt) apporte à l’autre un grain de folie. L’autre (Meillard) évolue avec cette attitude posée et rassurante pour l’un.