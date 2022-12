Ski alpin: Odermatt largement en tête après la première manche

Marco Odermatt est monté sur le podium de chacune de ses cinq premières courses de la saison. La sixième risque ne de pas faire exception, au vu de sa première manche à Val d’Isère. Le Nidwaldien a découpé la Face de Bellevarde, et s’est offert une avance confortable sur l’Autrichien Manuel Feller (+0’’45). Le troisième provisoire, Alexander Schmid, compte déjà une seconde et 19 centièmes de retard sur la tête de course.