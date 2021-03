Odermatt: «À chaud, c’est difficile de ne pas être négatif»

«J’y crois encore, j’attaquerai samedi. Il y a deux objectifs pour moi, le globe de géant et le classement général. Mais le grand globe s’est encore éloigné pour moi avec ces deux annulations.

Si je prends la tête après le géant samedi, il me restera une toute petite chance mais ce sera vraiment compliqué. Je disputerai le slalom dimanche. Mon dernier départ remonte aux championnats suisses en 2018 aux Suisses à Meiringen. Cette saison, je me suis entraîné qu’un seul jour dans la discipline, en septembre à Saas-Fee. On ne peut pas dire que j’ai un niveau correct.

Le «Team Event» aura lieu vendredi. Je crois que de toute façon, les courses individuelles doivent avoir la priorité. C’est vraiment dommage. Bien sûr, il y a beaucoup de facteurs (politiques notamment) qui entrent en compte dans ce règlement.»