Marco Odermatt aura besoin d’un exploit en deuxième manche à Lenzerheide. Le Nidwaldien (10e) a souffert sur le premier tracé et concédé beaucoup de temps sur Alexis Pinturault (+1’’66). Sa moue dans l’aire d’arrivée en disait long. Avant de s’élancer, «Odi» possédait 25 points d’avance dans la discipline. Si le Français s’impose, le Suisse sera obligé de terminer à la deuxième place pour sauver son globe et succéder à Didier Cuche, 12 ans après.

«Je n’ai plus rien à perdre»

«J’ai très mal skié, a reconnu Marco Odermatt au micro de la RTS. Alexis Pinturault a été très bon. Les conditions de neige changent au moins sept fois tout au long du parcours. Ce n’était pas facile de trouver la clé. Je n’ai plus rien à perdre désormais, donc je vais attaquer à fond.»

Vlhova en position de force

À Lenzerheide, la première manche du slalom féminin aura lieu dans la foulée (10h30). Trois femmes (Vlhova, Shiffrin et Liensberger) peuvent encore prétendre au globe de la discipline. La Slovaque, qui devance Lara Gut-Behrami de 96 points au classement général, doit terminer au pire 15e pour s’assurer le grand globe de cristal, avant le géant prévu dimanche. Deux Suissesses seront au départ dans les Grisons: l’Obwaldienne Michelle Gisin (dossard 5) et la Valaisanne Camille Rast (19). Ayant contracté le coronavirus, Wendy Holdener et Mélanie Meillard sont absentes.