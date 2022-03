Ski alpin – Odermatt s’assure le Grand globe, Feuz manque celui de la descente

Deux Suisses sur le podium, Vincent Kriechmayr en vainqueur, mais c’est Aleksander Aamodt Kilde qui décroche le globe de descente au terme d’une course épique à Courchevel. La 2e et la 3e place de Marco Odermatt et Beat Feuz n’ont pas suffi à priver le Norvégien du sacre.

Si Beat Feuz n’a pas obtenu son titre, Marco Odermatt s’est lui officiellement assuré le Grand globe. Sa course magistrale lui a permis de définitivement se mettre à l’abri d’Aleksander Aamodt Kilde au niveau du classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien met un terme à douze ans de disette pour la Suisse et succède à Carlo Janka au palmarès.

Aleksander Aamodt Kilde a tenté tant bien que mal de chasser le fantôme de Feuz. Il a pris tous les risques, et, totalement déséquilibré, a bien failli tomber après un saut. Sauf que le Norvégien s’est bien rattrapé, jusqu’à franchir la ligne d’arrivée derrière le Suisse. Il restait une seule condition pour que Beat Feuz décroche son 5e globe de la spécialité: que quelqu’un s’intercale entre lui et Kilde.

Marco Odermatt a trop bien skié pour cela. Il a réalisé une course presque irréprochable, mais quelqu’un d’encore plus fort s’est élancé quelques temps plus tard. Vincent Kriechmayr a totalement découpé la piste pour terminer avec 34 centièmes d’avance sur le Nidwaldien et 54 centièmes sur Beat Feuz.