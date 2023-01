Ski alpin: Odermatt: «Si vous ne risquez pas, vous ne gagnez pas»

Victorieux avec la manière du géant d’Adelboden, Marco Odermatt est revenu sur sa performance en conférence de presse samedi après-midi. Il a bien entendu les chants en son honneur et a largement joué avec le public au terme de la course.

S’il avait déjà gagné l’an dernier, ce succès a tout de même une saveur particulière. «Les courses à la maison sont toujours spéciales, et ça l’était peut-être un peu plus cette année dans ces conditions, avec autant de fans, cette atmosphère géniale. C’est une des courses les plus chouettes que j’ai pu disputer», a assuré le Nidwaldien.

Il a ensuite ajouté que tout n’était pas facile, et que ces bons résultats sont le fruit d’un travail de tous les jours avec son équipe. «Il faut toujours pousser», a-t-il rappelé, en prenant en exemple sa deuxième manche à la limite du possible. «Si vous ne risquez pas, vous ne gagnez pas.»

Meillard en confiance

Loïc Meillard a lui aussi terminé sur le podium. Il a saisi la troisième place, derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen. Le skieur d’Hérémence signe donc un bon résultat de plus, et prouve sa forme du moment. «C’est bien à skier, c’est difficile, et j’aime quand il faut pousser et accepter certaines petites erreurs sur une piste», a affirmé le skieur d’Hérémence devant la presse. Il n’aura pas le temps de se reposer puisqu’il sera déjà aligné en slalom dimanche.